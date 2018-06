Retour au calme sur les marchés

L'opérateur boursier Euronext a annoncé mardi avoir enregistré un volume quotidien moyen de transaction de 8,53 milliards d'euros sur ses marchés au comptant en mai, en baisse de 1,3% par rapport au même mois de 2017 et en hausse de 8,2% par rapport à avril. En mai, le volume quotidien moyen de transaction sur les fonds indiciels cotés ETF est ressorti à 295 millions d'euros en baisse de 4,4% sur un an et en hausse de 21,4% par rapport au mois précédent.