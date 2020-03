Au tour de Van de Velde de suspendre son dividende

La FSMA, le gendarme des marchés financiers en Belgique a décidé au vu de la situation générale liée à la pandémie d’interdire purement et simplement la vente à découvert -une technique de spéculation à la baisse- sur les actions cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Growth. Cette interdiction vaut pour un mois, soit à partir de ce 18 mars et jusqu’au 17 avril.