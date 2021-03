Rouge de mise en Europe | La livre turque plonge | Injection de capital pour Greenyard

Ce lundi, les indices AEX, Euro Stoxx 50, S&P 500 et le Bel 20 vont changer de composition. Elia et Melexis rejoignent l'indice phare de la bourse de Bruxelles alors que sortent ING et Barco. BE Semiconducteur et Signify prennent la place de Galapagos et ABN Amro au sein de l'AEX. Infineon remplace Nokia au sein de l'Euro Stoxx 50. Caesars Entertainement, General Holding, NXP Semiconductors et Penn National Gaming (Barstool) entrent dans le S&P500 à la place de Xerox.