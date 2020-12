Rouge en vue en Europe | L'enquête ADP au programme | Galapagos à suivre

La maladie affecte environ 15 millions de personnes dans le monde et elle est la quatrième cause d'insuffisance rénale. Dans la maladie, les deux reins grossissent généralement en raison de kystes remplis de liquide, ce qui entraîne environ 50% des patients à développer une insuffisance rénale avant d'atteindre l'âge de 60 ans. En conséquence, ils ont besoin d'une dialyse rénale et parfois même d'une greffe de rein.