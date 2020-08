Rouge en vue en Europe | VGP ajuste le tir sur ses résultats | Déferlante de trimestriels belges

Euronav a vu ses revenus plus que doublés lors du premier semestre passant, d’une année sur l’autre, de 401,9 millions de dollars à 851,4 millions. La progression est plus remarquable encore au niveau du résultat net qui affiche un bénéfice de 485,2 millions de dollars contre une perte de 19 millions un an plus tôt. L’Ebitda, pour sa part, passe de 203,7 millions à 697,3 millions.