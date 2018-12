L'Europe dans le rouge avant la Fed | Avantium en retrait | Asit Biotech suspendue

Rouge en vue en Europe, après la chute de Wall Street

1. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse, pénalisées par les craintes persistantes sur la croissance mondiale qui ont ramené l'indice américain S&P 500 à un plus bas depuis octobre 2017.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,6% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait aussi de 0,6% et le FTSE à Londres se replierait de 0,8%.

3. Le Japon a réduit mardi sa prévision de croissance économique pour l'année fiscale 2018, close le 31 mars prochain, à 0,9% contre une précédente prévision de 1,5%, mettant en avant l'impact des catastrophes naturelles et la faiblesse de la demande externe.

4. Dans ce contexte, la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), le dernier grand rendez-vous de l'année attendu mercredi, concentre toute l'attention des investisseurs.

5. En Chine, le président Xi Jinping a appelé mardi, lors d'un discours très attendu prononcé à l'occasion du 40e anniversaire de l'ouverture économique de la Chine, à la mise en oeuvre de nouvelles réformes sans toutefois faire l'annonce de mesures spécifiques.

6. L'indice Dow Jones a chuté de 2,11% lundi soir et le S&P-500, plus large, a lâché 2,08%, à 2.545,94, son plus bas niveau de clôture depuis le 9 octobre 2017. De son côté, le Nasdaq Composite a reculé de 2,27%.

7. Le repli des marchés actions poussent les investisseurs à trouver refuge sur les obligations souveraines, dont les rendements sont ainsi en nette baisse. Le 10 ans américain est ainsi retombé sous 2,85%, à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine.