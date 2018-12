Rouge vif en Asie | L'Europe signalée en baisse | Kempen s'intéresse à Barco

Le marché automobile européen s'est contracté pour le troisième mois consécutif en novembre, avec une baisse de 8,1% des immatriculations, l'entrée en vigueur de nouvelles normes antipollution en septembre continuant de peser sur la demande, montrent les données publiées vendredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).



Il s'est immatriculé le mois dernier 1.158.300 véhicules dans les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse).



Sur les 11 premiers mois de l'année, le marché européen est quasiment stable avec une progression de 0,6% à 14,6 millions de véhicules immatriculés.



Les cinq plus grands marchés de la région ont encore souffert en novembre, avec notamment des baisses de 4,7% en France et de 9,9% en Allemagne.



Au niveau des constructeurs, les groupes Renault et PSA ont subi des reculs respectifs de 15,9% et 6,1%. Les immatriculations du groupe Volkswagen ont baissé de 11,3%.