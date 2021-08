Rouge vif sur les marchés asiatiques | Le dollar reste ferme | Umicore ex-dividende

Bonjour! Bienvenue sur ce Market live du vendredi 20 août, dernier jour d'une semaine qui se clôture sur de nouvelles ventes massives sur les marchés asiatiques, sur fond de propagation du variant Delta et du risque réglementaire en Chine.

Hong Kong chute de 2,75%, lesté notamment par l'action Alibaba qui enregistre un nouveau plus bas record, alors que Pékin s'attaque au secteur privé. La dernière salve contre les grandes sociétés technologiques est une législation établissant des règles plus strictes pour le traitement des données des utilisateurs. Les médias d'État pointent également les fabricants d'alcools, les pharmacies en ligne et les entreprises de cosmétiques, comme cibles potentielles.