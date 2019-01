Rouges toujours, les marchés attendent la bonne nouvelle

Les principales Bourses européennes sont attendues en repli à l'ouverture , les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale et aux tensions commerciales freinent à nouveau l'attrait des investisseurs pour les actifs plus risqués.

→ D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,44% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,21% et le FTSE à Londres 0,31%.

La prudence devrait à nouveau dicter la conduite des investisseurs, refroidis par une croissance chinoise au plus bas depuis 30 ans, l'abaissement des perspectives de croissance mondiale du Fonds monétaire international, l'absence d'avancée sur le Brexit et les négociations sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine sans oublier des données macroéconomiques décevantes.