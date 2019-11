Salve de résultats belges | Repli en vue en Europe | L'Allemagne échappe à la récession

La biotech cotée à Bruxelles et dont la trésorerie s’élevait à 197 millions d’euros fin septembre a confirmé ses prévisions antérieures pour 2019. Elle table sur entre 325 et 350 Idylla installés, sur une croissance du volume des cartouches comprise entre 30% et 35% et une position en cash fin de l’année entre 170 et 175 millions d’euros.