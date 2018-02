Salve de résultats belges, repli en vue en Europe, avis de broker sur Ontex

Repli en vue en Europe, les banques centrales inquiètent les investisseurs

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street, sur fond de craintes concernant le resserrement monétaire des grandes banques centrales.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,86% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,76% et le FTSE à Londres cèderait 0,97%.

3. La Bourse de New York a fini dans le rouge après s'être retournée à la baisse à la suite de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), qui a conforté les anticipations de hausses de taux aux Etats-Unis.

4. La publication des débats au sein du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a aussi entraîné un raffermissement du dollar et une hausse des rendements des emprunts d'Etat américains. Le 10 ans a ainsi touché mercredi soir un nouveau plus haut de plus de quatre ans, à 2,957%. L'euro est parallèlement retombé sous le seuil de 1,23 dollar, après un pic à 1,2555 vendredi.

5. Les investisseurs surveilleront la publication, à 14h30 du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).