Séance volatile en vue avec les "Quatre sorcières"

La SIR WDP a annoncé jeudi soir la livraison de son deuxième bâtiment, d'une superficie de 25 000 m², pour Auchan Retail Luxembourg et Innovation First, sur base de contrats de bail à long terme de quinze et dix ans. Kristof De Witte, General Manager WDP BELUX & FR: "Aujourd'hui, l'immobilier logistique dépasse le cadre du seul bâtiment. Ce qui compte aujourd'hui, et comptera à l'avenir, ce sont la situation et les facilités dont dispose ce site multimodal. La rapide expansion de cet emplacement en est une preuve flagrante."