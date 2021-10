Selon le baromètre ING, les investisseurs belges sont très (trop?) optimistes

Concernant le marché boursier, les attentes sont même encore plus élevées: pas moins de 47 % voient les cours des actions grimper dans les trois prochains mois, contre 20 % seulement qui prévoient une baisse. Un tel optimisme boursier n’avait plus été constaté depuis 2015. Le rendement annuel moyen sur dix ans d’un investissement en actions attendu par les répondants a atteint 8 %, soit le niveau le plus élevé depuis novembre 2008.