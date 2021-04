Semaine boursière chargée en vue | Amende record pour Alibaba | Coolblue reporte son IPO

Du côté des entreprises, les grands noms de la finance outre-Atlantique vont annoncer leurs chiffres pour le premier trimestre. JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo seront les premières à ouvrir le bal mercredi, suivies par Bank of America et Citigroup le lendemain, et Blackrock, Bank of New York et Morgan Stanley vendredi. L'institut Facset note que la remontée des taux obligataires américains durant le premier trimestre a mené à une révision à la hausse des attentes de bénéfices pour le secteur bancaire.