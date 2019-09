Seule l'Europe boursière garde la tête haute

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce vendredi 27 septembre 2019.

Au menu du jour: l'agenda est encore bien garni, à commencer par la Chine. On connaîtra notamment l’évolution de la balance courante du deuxième trimestre et des profits industriels en août. En zone euro, on attend seulement la publication de l’indice du climat des affaires de septembre. Les analystes tablent sur un indicateur globalement stable à 103, après 103,1 en août. Aux États-Unis, les investisseurs auront droit à plusieurs statistiques: les commandes de biens durables en août, les dépenses de consommation des ménages au cours de la même période et l’indice définitif de la confiance de l’Université du Michigan de septembre.