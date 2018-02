Sky s'envole, Van de Velde chute, attentisme avant l'audition de Powell

L'action Poste Italiane gagne plus de 3% mardi matin en Bourse de Milan après la présentation d'un plan stratégique censé gonfler le dividende et le bénéfice via la création de nouveaux produits d'assurance et le développement de la livraison de colis.



L'ancien monopole des services postaux en Italie compte augmenter son bénéfice d'exploitation de 10% par an en moyenne au cours des cinq prochaines années pour le porter à 1,8 milliard d'euros en 2022. Il pense atteindre cet objectif via une progression de son chiffre d'affaires et des mesures d'économies dans toutes ses activités.