Sofina émet pour la première fois des obligations

Unifiedpost group réitère ses prévisions après un premier semestre qui s'est soldé par une augmentation de 141% du chiffre d'affaires à 80,7%. Cette croissance est principalement due aux acquisitions réalisées."Au cours des six premiers mois de l’exercice, le groupe a dépensé 15,3 millions d’euros en R&D (dont 57 % ont été capitalisés et 43 % passés en charges), soit 30 % du chiffre d’affaires total de l’activité numérique", lit-on dans un communiqué.

Les frais généraux et administratifs ont donc progressé à 18,6 millions d’euros. La perte nette se réduit de 17 millions à 11 millions. Quant aux caisses de Unifiedpost, elles permettent de "financer le développement futur". Une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 25,1 millions d’euros plus 28,7 millions d’euros supplémentaires sont disponibles".