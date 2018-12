Softbank rate son IPO | Tokyo encore en baisse | La Fed en ligne de mire

La Fed doit annoncer à 20h sa décision sur les taux d'intérê t et présenter simultanément ses nouvelles prévisions de croissance , d'inflation et de taux de chômage; son président, Jerome Powell, donnera une demi-heure plus tard une conférence de presse au cours de laquelle il pourrait préciser les intentions de la banque centrale en matière de resserrement monétaire pour l'an prochain.

Si les plus de 110 économistes et analystes du consensus Reuters sont unanimes pour prédire un relèvement d'un quart de point, à 2,25%-2,50%, de l'objectif de taux des "fed funds", la suite des événements est devenue beaucoup plus floue ces dernières semaines avec les multiples signes de ralentissement de la croissance mondiale, les tensions commerciales, l'aplatissement de la courbe des taux américains et la volatilité accrue des marchés financiers.