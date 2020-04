Solvay fait appel à la solidarité de ses actionnaires

On démarre avec un point sur la tendance attendue à l'ouverture en Europe. Au stade actuel, les contrats à terme laissent augurer d'une hausse de 0,3% à Francfort dans les premiers échange. L'Euro Stoxx 50 progresserait de 0,9% et le FTSE100 londonien de 1,1%.

> En Asie , les marchés pointent en ordre dispersé. Shanghai et Hong Kong progressent respectivement de 0,3% et de 0,7%, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo cède, par contre, 0,64%.

> Wall Street a clôturé en forte hausse mercredi, les investisseurs ayant l'espoir de voir la propagation du coronavirus ralentir aux États-Unis. Le Dow Jones a pris 3,44%, le Nasdaq a gagné 2,58% et le S&P 500 a avancé de 3,41%. Par ailleurs, les assureurs santé ont été stimulés par la décision du candidat démocrate à la présidence Bernie Sanders de suspendre sa campagne. UnitedHealth, Anthem and Cigna ont fait un bond entre 5 et 10%, l'indice des soins de santé étant l'un des plus forts parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500.