Solvay maintient le Bel 20 à flot | Bone Therapeutics bondit

Les ventes du commerce de détail ont été plombées en mars dans la zone euro par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises pour y faire face, selon des estimations publiées par Eurostat. Les ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières ont chuté de 11,2% dans la zone euro et de 10,4% dans l'UE, par rapport à février 2020, et de respectivement 9,2% et 8,2% par rapport à mars 2019.