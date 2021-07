Stabilité en vue en Europe | Recticel et LVMH à surveiller | "Tesla impressionne par ses chiffres"

Le constructeur de voitures électriques Tesla a réalisé un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au deuxième trimestre. C'est presque deux fois plus qu'un an plus tôt (6,04 milliards de dollars), lorsque l'usine Tesla aux États-Unis a été fermée pendant plus de six semaines en raison de fermetures locales.