"Tant que rien ne change, la tendance boursière est à la baisse"

Le point sur les marchés avant l'ouverture

1. Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture après la forte baisse de Wall

Street la veille, qui s'est déjà répercutée sur les marchés asiatiques, conséquence d'une nouvelle poussée des rendements obligataires.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre huit points, soit environ 0,15%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 23 points (0,18%) et le FTSE à Londres 40 points (0,55%). Ils amplifieraient ainsi le net recul subi jeudi (-1,98% pour le CAC, -2,62% pour le Dax).

3. A New York, le Dow Jones a perdu 4,15% jeudi, confirmant son passage en phase de "correction", soit une baisse de plus de 10% par rapport à son dernier plus haut. Le Standard & Poor's 500 a abandonné 3,75%, le Nasdaq 3,9%.

4. En Asie vendredi, Tokyo a fini en repli de 2,32%, portant son recul sur la semaine à plus de 8%, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis deux ans.

5. Mais la baisse est plus forte encore pour les marchés chinois: l'indice SSE Composite de Shanghai perd 4,83% et le CSI 300 des plus grosses capitalisations de Chine continentale recule de 4,97%. A l'impact du repli de Wall Street s'ajoute, pour les investisseurs chinois, la volonté de réduire l'exposition au risque avant le long congé du Nouvel An lunaire.

6. Le nouvel accès de faiblesse de Wall Street s'est accompagné d'une remontée de la volatilité comme des rendements obligataires: le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans a atteint en séance jeudi 2,884%, tout près de son pic de quatre ans touché lundi à 2,885%, avant de revenir autour de 2,835%.

7. Sur le marché des changes, le fait du jour est le repli sur les valeurs refuges que sont le yen et le franc suisse. La devise japonaise est remontée tout près de son récent plus haut de quatre mois contre le dollar. L'euro, lui, regagne un peu de terrain à 1,2260 dollar mais affiche une baisse de plus de 1,6% face au billet vert depuis le début de la semaine.