Tendance hésitante sur les bourses

Pendant la crise du coronavirus, les holdings ont démontré qu’ils méritaient le statut d’investissement préféré de dizaines de milliers d’investisseurs. Si vous êtes un petit investisseur, vous pouvez, via un holding, investir dans un large portefeuille d’entreprises et déléguer le travail à des experts ès investissements ayant fait leurs preuves. Grâce à leurs portefeuilles souvent internationaux et bien diversifiés, les holdings peuvent résister aux crises. Leur focalisation croissante sur le "Private Equity" (actions non cotées) a même augmenté la valeur intrinsèque de nombreuses sociétés d’investissement.