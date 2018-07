Tendance négative en vue en Europe, les techs sous pression, Mithra à tenir à l'oeil

Heineken a attribué cette révision à un impact négatif des variations de change et à un effet dilutif plus important que prévu de l'expansion de ses opérations au Brésil.



Le bénéfice d'exploitation est ressorti à 1,75 milliard d'euros, contre 1,89 milliard attendu en moyenne par les

analystes interrogés par Reuters, et le bénéfice net a progressé à 950 millions d'euros après 871 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est ressorti à 10,48 milliards d'euros contre 10,34 milliards un an auparavant.