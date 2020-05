live

Tensions à Hong Kong | L'Europe vue en hausse | Xior ex-dividende

Les marchés asiatiques pointent en ordre dispersé, sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Washington. L'Europe s'apprête à ouvrir en hausse. L'indice Ifo principal indicateur à l'agenda. Wall Street et Londres sont fermées ce lundi. Picanol et Xior ex-dividende.