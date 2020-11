Tesla va intégrer le S&P-500

Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce mardi 17 novembre 2020.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux records lundi grâce aux annonces de Moderna sur son vaccin expérimental contre le coronavirus qui ont renforcé l'espoir d'une reprise rapide de l'activité après la crise économique provoquée par la pandémie. L'indice Dow Jones a terminé la séance en hausse de 1,6% (+470,63 points), à 29.950,44 points, un plus haut historique de clôture. Le S&P-500, plus large, a pris 41,76 points, soit 1,16%, à 3 626,91. La progression du Nasdaq Composite a été un peu plus limitée: +94,84 points (+0,80%), à 11 924,13.