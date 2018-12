Theresa May fait chuter les marchés | Le Bel 20 sous 3.300 points

La Bourse de Tokyo a fini en baisse, dans le sillage du repli de plus de 2% subi vendredi par Wall Street sur fond de tensions commerciales, un contexte auquel est venu s'ajouter l'annonce d'une contraction plus marquée qu'attendu de l'économie japonaise au troisième trimestre.



→ L'indice Nikkei a perdu 459,18 points, soit 2,12%, à 21.219,50 points.

→ Le Topix, plus large, a cédé 30,64 points (1,89%) à 1.589,81 points.



Le Nikkei accuse désormais un repli de plus de 13% par rapport au plus haut de 27 ans inscrit le 2 octobre.



Wall Street a fini vendredi en baisse de plus de 2%, un recul qui a particulièrement touché les valeurs technologiques et internet. Sur l'ensemble de la semaine, les marchés actions américains affichent leur repli le plus marqué depuis le mois de mars.