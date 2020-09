TikTok, Softbank, Gilead, Euronext... Cela parle fusions et acquisitions sur les marchés

Nvidia va acheter le concepteur de puces britannique Arm Holdings au groupe japonais SoftBank pour 40 milliards de dollars (33,8 milliards d'euros), dans un accord qui devrait remodeler le paysage mondial des semi-conducteurs. La vente place un fournisseur essentiel d'Apple et d'autres entreprises du secteur sous le contrôle d'un seul acteur et fera face à une potentielle opposition de la part des régulateurs et des concurrents de Nvidia, la plus grande entreprise américaine de puces par sa capitalisation boursière. Lire le communiqué