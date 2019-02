Timide rebond en vue en Europe | Lotus Bakeries en ligne de mire

Timide rebond en vue malgré un climat anxiogène

1. Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond à l'ouverture malgré la persistance des inquiétudes pour l'économie mondiale et des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres pourraient gagner de 0,3% à 0,4% en début de séance.

3. Une mince lueur d'espoir pourrait éclairer les investisseurs lundi avec la reprise à Pékin des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

4. Les investisseurs européens réagiront en outre à une série d'indicateurs britanniques, notamment une estimation de la croissance au quatrième trimestre 2018 et les chiffres mensuels de la production industrielle, alors que la crainte d'un Brexit sans accord est loin d'avoir disparu.

5. La Bourse de Tokyo est fermée, ce lundi étant férié au Japon.

6. Les marchés chinois, qui étaient fermés la semaine dernière pour cause du nouvel an lunaire, sont orientés à la hausse avec un gain de près de 1% pour l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghaï. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule néanmoins de 0,1%.

7. Du côté des devises, le dollar progresse encore face à un panier de devises de référence, à proximité d'un pic de sept semaines, le billet vert jouant son rôle de valeur refuge dans un climat anxiogène.