La hausse devrait se poursuivre en Europe

En acquérant 50% de la société TBMB, qui détient les droits de propriété et de développement du projet urbain The Stage, le promoteur belge Atenor monte en puissance aux Pays-Bas. Le projet dont il vient d’acquérir la moitié des parts comprend la démolition de bâtiments obsolètes existants au centre de La Haye (angle Verheeskade et Lulofstraat) et la construction neuve d'un rez-de-chaussée commercial, de 520 logements pour étudiants et de 387 appartements pour une surface totale bâtie hors sol de +/- 53.000 mètres carrés. Le permis est attendu dès 2021.