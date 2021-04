Tokyo dans la roue de Wall Street

La Bourse de Tokyo est bien orientée ce matin, réjouie par les gains à Wall Street la veille , avec notamment une solide progression de l'indice Nasdaq à forte coloration technologique, et un recul des rendements obligataires américains.

Des propos toujours accommodants de Jerome Powell , le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), décidé à maintenir aussi longtemps que nécessaire des taux d'intérêt bas pour soutenir la reprise économique aux Etats Unis, ont été appréciés jeudi par Wall Street et apaisaient aussi vendredi le marché tokyoïte.

La Bourse de New York a ainsi fini en hausse, le S&P-500 atteignant un record alors que les rendements obligataires ont marqué un repli sous l'effet de données plus négatives qu'attendu sur l'emploi, contribuant aux gains des grandes valeurs technologiques et autres titres à croissance.