Tokyo en baisse, Goldman Sachs dégrade Galapagos, dernier jour de cotation pour RealDolmen

Sur la période d'avril à juin, le PIB a progressé de 0,5% par rapport au trimestre précédent, tiré par la consommation des ménages et de solides investissements des entreprises, selon des données préliminaires publiées vendredi par le gouvernement nippon.

L'activité s'était contractée entre janvier et mars, mettant un terme à la plus longue phase d'expansion de l'archipel depuis la fin des années 1980, au temps de la bulle immobilière et financière.