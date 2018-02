Tokyo progresse, Wall Street échoue à rebondir, Barco à suivre

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 1,13% (+245,49 points) à 21.890,86 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a progressé de 0,90% (+15,78 points) à 1.765,69 points.



Sur le volet des changes, après un petit repli en début de séance, le dollar s'est ressaisi et valait 109,64 yens au moment de la fermeture, contre 109,19 yens la veille à la fermeture, tandis que l'euro reculait à 134,62 yens, contre 135,23 yens la veille.