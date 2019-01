Tokyo rattrapée par la Fed | Proximus à suivre

→ Le chiffre d’affaires déclaré a baissé sur un an de 1,8% à 205,2 millions d'euros, et de 0,8% à taux de change constant.

→ Le chiffre d’affaires sur base comparable a reculé de 205,6 à 203,0 millions d'euros (-1,2%) et baisse de -0,2% à taux de change constant.

Il annonce par la même occasion qu'il n'y aura plus de publication anticipée et séparée de son chiffre d’affaires à partir de 2019, au motif que "la publication séparée et anticipée du chiffre d'affaires n'est pas conforme aux obligations ou normes de marché actuelles."