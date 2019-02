Tokyo retombe | Un dividende intérimaire pour Telenet

Attentisme en vue sur les marchés | Stats et commerce devraient dicter la tendance

1. Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture, tiraillées entre des indicateurs économiques jugés décevants et les espoirs d'un accord commercial entre Washington et Pékin.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre environ 0,1% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,12% et le FTSE à Londres cèderait 0,04%.

3. La baisse inattendue des commandes de biens d'équipement en décembre et la contraction en février de l'indice "Philly Fed" pour la première fois en trois ans, ainsi que des indices PMI toujours peu réjouissants en zone euro alimentent des prises de bénéfices sur les marchés d'actions après un début d'année en fanfare.

4. Parallèlement, l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine commence à être de plus en plus intégré par le marché au fur et à mesure de l'avancée des discussions.

5. Jeudi soir, la Maison blanche a annoncé que le président américain Donald Trump s'entretiendrait vendredi avec le négociateur en chef de Pékin sur le commerce, le vice-Premier ministre chinois Liu He.

6. D'après plusieurs sources, les grandes lignes de ce qui pourrait devenir un accord commercial commencent à émerger des discussions en cours depuis plusieurs semaines.

7. Les cambistes seront attentifs en Europe à la publication du PIB détaillé allemand (à 8h) ainsi qu'à celle de l'indice Ifo du climat des affaires (10h) et aux chiffres définitifs d'inflation en zone euro (11h).