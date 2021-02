Tokyo se relance | Du rouge en vue en Europe | Salve nourrie de résultats belges cette semaine

Lundi, Accentis , Iep Invest et Retail Estates publieront leurs résultats trimestriels. Ceux de Covestro , HSBC , Home Depot , One Span et Square (dirigée par le CEO de Twitter, Jack Dorsey) sont attendus le lendemain.

Mercredi, la journée sera chargée à la Bourse de Bruxelles, avec trois sociétés du Bel 20 (Ageas, Aedifica et Solvay) qui publieront leurs chiffres. Sur le marché élargi, Xior, Ontex, Econocom, Shurgard et Home Invest annonceront leurs résultats. Aux Pays-Bas, ceux d'Accor, d'Aalberts Industries, d'AMG et de Wolters Kluwer sont attendus. Le fabricant américain de semi-conducteurs Nvidia complètera le tableau.



Jeudi, pas moins de onze sociétés cotées à Bruxelles annonceront leurs résultats, dont trois sociétés du Bel 20 (AB InBev, UCB et Cofinimmo). Aux États-Unis, les chiffres d'Airbnb, Live Nation, Saleforces.com, Moderna, Beyond Meat, et Nikola sont attendus.