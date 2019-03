Tokyo se relance | L'Europe boursière donnée en hausse

Wall Street ouvre plutôt, rapport de l'AIE et de l'Opep, réunion de la BoJ...

→ Ce dimanche, les Etats-Unis ont changé d’heure pour passer de GMT-5 à GMT-4, ce qui signifie pour les investisseurs européens que les marchés d’actions américains seront ouverts et clôtureront une heure plus tôt. La situation se régulera lorsque l’Europe passera à son tour à l’heure d’été, le dernier dimanche du mois. Les Etats-Unis avaient modifié en 2007 les passages à l’heure d’hiver et d’été.



→ L’Agence internationale de l'Energie (AIE) publiera lundi son rapport annuel. Les analystes spécialisés croient de moins en moins à une forte hausse des prix du pétrole cette année, l'augmentation continue de la production des Etats-Unis et la détérioration de la conjoncture mondiale menaçant d'annihiler les efforts de réduction de l'offre de l'Opep et de ses alliés.



→ Mardi, les députés britanniques doivent se prononcer une seconde fois sur un projet d'accord sur le Brexit. Les chiffres du produit intérieur brut du Royaume-Uni pour le mois de janvier seront publiés. Les résultats de Volkswagen sont attendus le même jour.



→ Mercredi, les Etats-Unis publieront leur rapport hedbomadaire des stocks de pétrole. Adidas et E.ON annonceront leurs chiffres financiers.



→ Jeudi, l’Opep publiera à son tour son rapport mensuel, tandis que Lufthansa, RWE et Generali indiqueront leurs résultats.



→ Vendredi, la Banque centrale du Japon annoncera sa décision sur sa politique monétaire. Aucun changement n’est attendu.