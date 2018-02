Tokyo sur les chapeaux de roue, hausse en vue en Europe

A suivre cette semaine sur les marchés

→ 1. Quel impact des turbulences boursières sur l'économie?



Les investisseurs recevront mercredi une première indication de l'impact des turbulences sur la croissance économique et la confiance des entrepreneurs et des consommateurs dans la zone euro. Pour cela, les économistes regarderont l'indicateur PMI, une mesure de la croissance dans le secteur privé. Ils s'attendent à ce que l'indicateur baisse de 0,6 point de pourcentage à 58,2 en février. L'indicateur a atteint le plus haut niveau en 12 ans en janvier. Les économistes prédisent également une baisse de la confiance des entrepreneurs et des consommateurs.



→ 2. Comptes rendus de la BCE et FED



Les investisseurs, très préoccupés depuis trois semaines sur les perspectives des taux d'intérêt, attendent les comptes rendus des réunions monétaires de janvier de la Réserve fédérale américaine (mercredi) et de la Banque centrale européenne (jeudi). Les récentes données sur l'inflation n'ont fait que confirmer l'opinion du marché, qui s'attend dans l'ensemble à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt en mars, pour procéder sur l'année à trois hausses de taux. Les chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro au mois de janvier (vendredi) seront également étudiés avec grande attention.



→ 3. Rafale de résultats belges



Les résultats d'entreprises qui apportent jusqu'à présent des surprises positives devraient encore capter l'attention des investisseurs.

La saison de résultats trimestriels est sur le point de s'achever aux Etats-Unis avec les publications des distributeurs, dont celle du géant Walmart, attendue pour mercredi.

A Bruxelles, pas moins de 12 entreprises belges présentent leurs résultats annuels jeudi, notamment Galapagos, UCB et KBC, des valeurs du Bel20.