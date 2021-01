Trading update surprise de Deceuninck | Les marchés donnés en baisse

Joe Biden a dévoilé, jeudi, un projet de plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) pour compenser les dégâts économiques de la crise du coronavirus et accélérer la lutte contre l'épidémie aux États-Unis, pays le plus touché au monde.

Le plan comprend environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages, quelque 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités les plus gravement touchées par la crise sanitaire et 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le Covid-19.