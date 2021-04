Trois banques américaines au rapport | Emission obligataire pour Montea | Première cotation de Coinbase

A wall Street, le S&P 500 a atteint un record de clôture et le Nasdaq a bondi de plus 1% mardi grâce aux valeurs technologiques, qui ont largement eu raison des inquiétudes suscitées par le vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19 ou l'annonce d'une accélération de l'inflation en mars aux États-Unis.



Le S&P-500, a gagné 14,62 points, soit 0,35%, à 4 142,61 points et le Nasdaq Composite a avancé de 146,8 points (1,06%) à 13 996,80 points.



Seul l'indice Dow Jones a cédé du terrain, -0,2% ou 68,13 points, à 33 677,27 points, plombé notamment par l'annonce par les autorités sanitaires américaines de la suspension de l'administration du vaccin Janssen de Johnson & Johnson (-1,3%), le temps d'analyser les dossiers de six cas de caillots sanguins survenus chez des personnes ayant reçu ce vaccin.