Trump booste les marchés asiatiques| L'Europe donnée en hausse | Asit Biotech à surveiller

Autre dossier délicat, celui du Brexit. À cinq semaines de l'échéance du 29 mars, Londres et Bruxelles pourraient tenter de sortir du blocage actuel en publiant une "déclaration parallèle" précisant certaines modalités de l'accord rejeté par la Chambre des communes sans la remettre en cause en totalité. Une fois encore, c'est au Parlement à Westminster que tout pourrait se jouer mercredi, au lendemain d'une déclaration de Theresa May devant les députés.



Concernant les indicateurs économiques qui feront l'objet d'une annonce, il y aura entre autres, lundi, le S&P/Case-Shiller de décembre, ainsi que la confiance du consommateur américain. Pour la zone euro, il y aura les stats de la masse monétaire M3 et celles du crédit au privé mercredi suivies des chiffres de l'inflation en février vendredi.



Enfin, au rayon des sociétés qui publieront leurs résultats 2018, Home Depot clôturera la saison des annonces à la Bourse de New York.



En Europe, BASF, Standard Chartered, (lundi), Shurgard (mardi), Bayer, Beiersdorf (mercredi), AB InBev, IAG, Rolls Royce et Saipem (jeudi), se livreront à cet exercice. Ce sera au tour de Proximus et de WPP de tenir ce rôle vendredi.