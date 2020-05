Trump casse l'ambiance sur les marchés | IPO de Douwe Egberts

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que Donald Trump annonçait une conférence de presse à venir ce vendredi sur le d ossier chinois et s'apprêtait à signer un décret présidentiel visant les réseaux sociaux .

L'indice Dow Jones a reculé de 0,58%. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,21%, à 3.029,73 et le Nasdaq Composite a cédé 0,46%.



Twitter, engagé depuis deux jours dans un bras de fer verbal avec Donald Trump, a cédé un peu moins de 4,45%. L'action Facebook, géant et pionnier du Web 2.0,, a fini en recul de 1,61%.