Trump et l'alerte du G20 plombent la tendance

Baisse en vue en Europe, les propos de Trump pèsent toujours

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, toujours pénalisées par la menace de Donald Trump de taxer pour 500 milliards de dollars d'importations chinoises ainsi que par son mécontentement face à la vigueur du dollar et au resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres pourraient perdre chacun autour de 0,4% à l'ouverture.

3. Le président américain a en outre accusé vendredi l'Union européenne et la Chine de déprécier délibérément leurs monnaies, faisant craindre à certains une guerre des changes qui viendrait s'ajouter au conflit commercial entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires.

4. Les ministres des Finances et les banquiers centraux des grandes puissances économiques réunis ce week-end à Buenos Aires estiment que l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales représente un risque grandissant pour la croissance mondiale et ils en appellent à plus de dialogue.

5. Sur le front du commerce, les marchés attendent l'entretien mercredi à Washington entre Donald Trump et le président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker.

6. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de plus de 1% à l'approche de la clôture, plombé par la vigueur du yen, stimulé par des informations suggérant un possible ajustement par la Banque du Japon de son programme d'assouplissement monétaire.

7. Sur le marché des changes, le dollar perd un peu de terrain face à un panier de devises de référence, conséquence logique des remarques du président américain.