Trump devrait plomber les marchés européens

Cete semaine ne s'annonce pas très riche en statistiques économiques ni en nouvelles de sociétés. A la Bourse de Bruxelles, quelques entreprises cotées vont détacher leur dividende, à l'image de Proximus et Solvac. Quelques introductions en Bourse viendront tout de même animer la cote avec celle d'Inclusio à la Bourse de Bruxelles jeudi, et celles de Doordash sur le New York Stock Exchange mercredi et surtout Airbnb sur le Nasdaq jeudi.



L'attention des investisseurs sera surtout concentrée sur la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi prochain. Car ce rassemblement du 10 décembre promet de nouvelles mesures de l'institution pour soutenir l'économie de la zone euro.