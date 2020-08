Trump enfonce la bourse de Hong Kong | Dividende intérimaire pour Ageas

Galapagos a plus que doublé son chiffre d'affaires au cours des six derniers mois, principalement grâce aux paiements de son partenaire américain Gilead. Cela a également permis à la société belgo-néerlandaise de consacrer plus d'argent à la recherche et au développement ainsi qu'à la préparation de la commercialisation du filgotinib, un médicament contre les rhumatismes, en Europe, ce qui a entraîné une perte nette plus importante.