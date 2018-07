Un broker moins optimiste pour Ageas, rebond en Europe, les actifs chinois sous pression

Neupro , l'un des médicaments UCB , a été approuvé en Chine pour le traitement de la maladie de Parkinson à un stade précoce. Neupro peut être administré en monothérapie ou en association avec la Levodopa . C'est l'un des médicaments les plus utilisés contre la maladie de Parkinson. Neupro est administré à travers la peau à travers un patch. UCB va maintenant préparer le lancement de Neupro en Chine afin de le rendre disponible le plus rapidement possible.

UCB est présent en Chine depuis 1996 et possède une usine à Zhuhai.



UCB ne donne aucun chiffre sur le potentiel du Neupro en Chine. La maladie neurologique dégénérative chronique de Parkinson se produit selon une étude chinoise dans 1,7% de la population chinoise dans le groupe d'âge de 65 ans et plus. D'autres études montrent un chiffre beaucoup plus bas et rapportent qu'environ 3 millions de Chinois souffrent de la maladie de Parkinson.