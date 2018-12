Un broker s'intéresse à Solvay | Une semaine tournée vers les banques centrales

Ouverture stable attendue | La Fed, la BoE et la BoJ au menu

1. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement, la prudence dominant face aux inquiétudes croissantes sur un ralentissement de l'économie mondiale.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres seraient stables à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort progresserait de 0,23%.

3. Dans ce contexte d'interrogations pour la croissance, les investisseurs devraient surveiller avec attention les multiples déclarations des banquiers centraux cette semaine, alors que la Réserve fédérale (Fed), la BoE et la BoJ rendront leur décision de politique monétaire.

4. Très attendue, la Fed devrait relever ses taux mercredi pour la quatrième fois de l'année mais elle pourrait abaisser ses projections de hausse de taux pour l'an prochain.

5. Les inquiétudes sur la croissance mondiale ont plombé Wall Street vendredi, où l'indice Dow Jones a chuté de 2,02%, portant à plus de 10% sa baisse depuis son pic de clôture du 3 octobre. Le S&P-500 a perdu 1,91l. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,27%.

6. La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,62%, soutenue par l'orientation positive des "futures" sur indices américains et par des rachats à

bon compte après la chute de vendredi. La tendance est plus mitigée sur les places boursières chinoises: le CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,4% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 0,07%.

7. Les craintes sur la croissance mondiale ont favorisé un net repli des rendements obligataires, le 10 ans américain évoluant sous le seuil de 2,9%.

8. L'euro est pratiquement inchangé, autour de 1,1310, après avoir touché un creux vendredi à 1,1266. Les cambistes surveilleront les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro, attendus à 11h.