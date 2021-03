Un hedge fund provoque de gros remous sur les marchés

La Bourse de Tokyo a fini en hausse, portée par l'optimisme entourant les profits des entreprises et les espoirs d'une reprise économique américaine. L'indice Nikkei a gagné 0,71%, à 29.384,52 points, et le Topix, plus large, a pris 0,46%, à 1.993,34 points. "Les investisseurs achètent des sociétés, en particulier des fabricants qui bénéficieraient de la reprise de l'économie mondiale, et dont les revenus devraient augmenter dans les années à venir", a déclaré Shigetoshi Kamada, en charge du département de recherche de Tachibana Securities.