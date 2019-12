Un indicateur chinois propulse les marchés asiatiques, l'Europe devrait suivre

Les banques européennes ont connu une année décevante, avec un rendement moyen de seulement 4% pour l’indice DJ Stoxx Banks. Les analystes bancaires de Berenberg soulignent les performances dramatiques du groupe "AML7", les sept banques mentionnées dans des affaires de blanchiment d’argent: il s’agit des banques scandinaves Danske, Nordea, SEB et Swedbank, des banques néerlandaises ABN AMRO et ING et du britannique RBS.



Le conseil de Berenberg est de rester à l'écart de ces titres, malgré la baisse des cours: "Les investisseurs sous-estiment l'impact que peuvent avoir les investissements ESG (investissements durables) sur le cours de l'action. Même si toutes les amendes ont été payées et que tous les cas ont été réglés avec les régulateurs, les actions peuvent figurer sur la liste noire ESG, c qui continuera à peser sur les cours. "