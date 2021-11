Un nouveau fan pour UCB | Musk se déleste encore d'actions Tesla

Il y a davantage de chance aujourd'hui qu'il y a un an que le CEO d'une société cotée en bourse soit une femme, qu'il ait une autre nationalité que celle du siège de son entreprise, qu'il ait une expérience transfrontière et qu'il ait un niveau de qualifications très élevé...



Ce sont quelques-unes des tendances dévoilées dans la nouvelle étude qu'a consacrée le cabinet Heidrick & Struggles aux profils des CEO de 1.095 sociétés cotées dans 24 pays, dont la Belgique



ANALYSE | Les CEO du Bel 20 sont nommés plus tôt et durent plus longtemps